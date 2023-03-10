Лопес и Аффлек отказались от особняка за $34 млн

Сладкая парочка продолжает подыскивать семейное гнездышко, в котором будет проживать и в горе, и в радости. К этому делу Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подошли ответственно. Меньше месяца назад супруги чуть было не заключили договор на покупку особняка в элитном районе Пасифик Палисадес в Лос-Анджелесе, но в конечном счете отказались от сделки. Приличный ценник в 34 миллиона долларов — явно не причина, потому что дом, который пришелся паре по вкусу больше, стоит почти в два раза дороже.

Фото: Super.ru Super.ru

Как пишет TMZ, Бен и Джен всерьез присматриваются к шикарному дому стоимостью 64 миллиона долларов. Он находится в том же районе, что и первый, но явно роскошнее. В особняке площадью полторы тысячи квадратных метров уместились восемь спален, одиннадцать ванных, тренажерный зал, кинотеатр и игровая комната. К тому же на территории почти в 46 соток есть гостевой дом, просторный задний двор, бассейн и зона отдыха с уличным камином. А чего только стоит панорамный вид на город ангелов!