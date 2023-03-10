Лопес и Аффлек отказались от особняка за $34 млн

Сладкая парочка продолжает подыскивать семейное гнездышко, в котором будет проживать и в горе, и в радости. К этому делу Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подошли ответственно. Меньше месяца назад супруги чуть было не заключили договор на покупку особняка в элитном районе Пасифик Палисадес в Лос-Анджелесе, но в конечном счете отказались от сделки. Приличный ценник в 34 миллиона долларов — явно не причина, потому что дом, который пришелся паре по вкусу больше, стоит почти в два раза дороже.
Как пишет TMZ, Бен и Джен всерьез присматриваются к шикарному дому стоимостью 64 миллиона долларов. Он находится в том же районе, что и первый, но явно роскошнее. В особняке площадью полторы тысячи квадратных метров уместились восемь спален, одиннадцать ванных, тренажерный зал, кинотеатр и игровая комната. К тому же на территории почти в 46 соток есть гостевой дом, просторный задний двор, бассейн и зона отдыха с уличным камином. А чего только стоит панорамный вид на город ангелов!
Такая цена для Голливуда не потолок, поэтому будем пристально следить за тем, как селебрити повышают ставку. Нам, признаемся, экскурсии по элитным домам Лос-Анджелеса очень нравятся.