Васильев назвал главную модную ошибку Седоковой

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал главную модную ошибку певицы Анны Седоковой. Соответствующий материал появился на сайте издания «7 Дней».

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Эксперт проанализировал образ поп-исполнительницы, в котором она появилась на премии «МУЗ-ТВ» в 2021 году. Тогда для церемонии знаменитость выбрала брючный костюм песочного цвета, сшитый из экокожи. Под пиджак она надела кроп-топ в тон образу.

По словам Васильева, данный наряд является неудачным. «Цвет напоминает мне о конфетках "Коровка", популярных в Советском Союзе. Очень забавный оттенок, но сами видите, что костюм явно прибавляет Анне лишние килограммы», — заявил стилист и отметил, что одежда из такого материала подходит не всем.