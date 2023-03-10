Привычки, из-за которых вы едите в два раза больше

Иногда лишние килограммы появляются незаметно.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Часто переедание связывают только с несдержанностью, но иногда повышенный аппетит возникает из-за незаметных привычек. Достаточно скорректировать их, чтобы голод ощущался реже, а вы начали наедаться меньшими порциями.

Видео дня

Есть холодные блюда

Теплая пища, попадая в желудок, быстрее дает ощущение сытости. Но многие предпочитают заменить полноценный обед салатом или сэндвичем, а через полчаса снова хотят перекусить. Чтобы такого не происходило, начинайте трапезу с теплого бульона, а на ужин выбирайте горячие блюда. Даже если хотите съесть что-то легкое, отдайте предпочтение теплому салату, стейку из индейки, сырникам. Вам не потребуется перекуса поздним вечером.

Пропускать завтрак

Диетологи говорят о том, что необязательно есть рано утром, если вам не хочется, но все же завтрак пропускать не стоит. Согласно последним исследованиям, те, кто отказываются от утренней трапезы, в течение дня съедают на 40% больше калорий в течение дня, а еще их значительно сильнее тянет на сладости. Старайтесь поесть хотя бы через час-полтора после пробуждения, экспериментируйте и ищите то, что вам нравится: каши, яичница, сэндвичи, а может, вам больше подойдет что-то более плотное — например, суп.

Не учитывать случайные калории

Вы вкусно пообедали дома или в офисе, встали из-за стола без ощущения тяжести, но позже выпили чашку кофе с молоком и сахаром, съели банан, запустили руку в вазочку с печеньем, а дома, во время приготовления ужина, пробовали то одно, то другое блюдо. Так вы переедаете, даже не замечая этого. Лишние калории из пустых перекусов многие не учитывают, но именно они становятся тем профицитом, который приводит к появлению лишних сантиметров на талии.

Есть слишком быстро

Сигнал сытости поступает в мозг через 15—20 минут после окончания трапезы. Поэтому, если вы едите слишком быстро, есть риск увлечься и набрать лишние калории. Старайтесь замедлиться, насладиться каждым кусочком блюда, прерывайтесь на общение. Пусть обед занимает не меньше 15 минут, тогда риск съесть много заметно снизится.

Выбирать неправильную тарелку

Считается, что слишком большая тарелка не дает вам оставить на ней еду, даже если и желудок, и мозг уже почувствовали сытость. Выберите тарелки поменьше, так порции будут не такими большими. Кстати, цвет посуды тоже влияет на аппетит: с красной тарелки вы съедите значительно больше, чем с фиолетовой или синей.

Пить мало воды