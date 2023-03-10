Спилберг ответила, состоит ли сейчас в отношениях с бывшим

Красивая история любви блогера и бизнесмена началась в далеком 2020 году. Саша, привыкшая делиться с подписчиками сокровенным, не стала долго скрывать своего избранника — им стал красавец-брюнет из Калифорнии по имени Парул. Познакомилась будущая пара в Сан-Франциско, по словам самой Спилберг, «увидев друг друга, они взялись за руки и больше не расставались». Однако в жизни все-таки все чуть сложнее, чем в фильмах про «долго и счастливо», и со временем в отношениях молодых людей начали появляться неразрешимые проблемы.

Фото: Super.ru Super.ru

Впервые о сложностях Саша заговорила осенью 2021 года, а уже в начале 2022-го официально сообщила о разрыве с Парулом. По признанию девушки, главной причиной стало то, что они слишком по-разному видели будущее, а существующие проблемы обостряла частая разлука, так как бизнесмен вел свои дела за границей. В итоге все искренне попереживали за Сашу, но постепенно стали забывать о романтичной истории, которой суждено было прерваться... Но не тут-то было!

Прошедшим летом Спилберг вновь подогрела слухи о воссоединении с возлюбленным. Пара вместе отправилась на фестиваль Burning Man, и после фотографий с поцелуями ни у кого уже не осталось сомнений, что Саша и Парул снова вместе.

Однако лето подошло к концу и молодой человек вновь пропал из личного блога Саши. Девушка погрузилась в свои заботы, главной из которых стал переезд в личную квартиру-мечты с панорамными окнами. А вот бдительным подписчикам вопрос об отношениях девушки с бизнесменом до сих пор не дает покоя. И вот, наконец, блогер ответила, чем закончился их роман. Оказалось, что уже полгода как пара вновь разошлась. «Секрет печален: наши видения будущего не совпадали. И ни один из нас не стал подстраиваться», — расставила все точки над «i» Спилберг.