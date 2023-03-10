Утяшева рассказала о тяжелой атмосфере в семье

Спортсменка призвала мужчин говорить своим любимым женщинам слова благодарности.
Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева больше десяти лет счастлива в браке с комиком Павлом Волей. Спортсменка не раз говорила, что ей очень повезло с мужем.
А вот детство, по словам знаменитости, у нее было далеко не простым. Так, отец звезды Альберт Утяшев был эмоционально холодным человеком и поэтому мама Ляйсан страдала от недостатка внимания и заботы. Мужчина никогда не дарил супруге и дочери цветы и не поздравлял с Международным женским днем.
«Сколько я себя помню, то всегда старалась как-то по-особенному обрадовать ее в этот день. Лет в 12 на одну из своих первых зарплат я купила ей букет цветов, зная, что папа никогда в этот день не поздравит ни меня, ни маму. Я понимала, что мамочка из-за этого была очень расстроенной и часто плакала», — вспоминает Утяшева.
В те годы Ляйсан недоумевала от вида мужчин, которые спешат домой с букетами цветов. Однако теперь знаменитость часто получает от своего мужа подарки и цветы, и не только на 8 марта. «Скажите своим мамам, женам, дочкам, сестрам, подругам слова благодарности за то, какое тепло, радость и нежность они приносят в вашу жизнь. В международный женский день как никогда важно услышать такие слова», — подчеркнула спортсменка в разговоре с порталом «7 дней».