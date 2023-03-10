Утяшева рассказала о тяжелой атмосфере в семье

«Сколько я себя помню, то всегда старалась как-то по-особенному обрадовать ее в этот день. Лет в 12 на одну из своих первых зарплат я купила ей букет цветов, зная, что папа никогда в этот день не поздравит ни меня, ни маму. Я понимала, что мамочка из-за этого была очень расстроенной и часто плакала», — вспоминает Утяшева.