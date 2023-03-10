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58 минут назад

Актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась фотографией 32-летней давности

Мира Маркина

Актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала в соцсетях свою фотографию 32-летней давности.

Кэтрин Зета-Джонс поделилась фотографией 32-летней давности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Звезда поделилась с подписчиками снимком, сделанным во время съемок в комедийном сериале "Нежные майские цветы", в котором она снималась с 1991 по 1993 год. На фото актриса сидит на траве в коротких шортах и шерстяном кардигане.

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Зета-Джонс отметила, что на снимке ей 21 год.

Соцсети

Подписчики артистки заявили, что в юности она была очень похожа на звезду сериала "Эйфория" актрису Зендею:

«Невероятно! Сначала решил, что на фото Зендея»,

«Почему на снимке Зендея?»,

«Потрясающее сходство».

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что дочь Сергея Шнурова сделала фото с мимозой.

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