Кэтрин Зета-Джонс поделилась фотографией 32-летней давности

Актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала в соцсетях свою фотографию 32-летней давности.

Звезда поделилась с подписчиками снимком, сделанным во время съемок в комедийном сериале "Нежные майские цветы", в котором она снималась с 1991 по 1993 год. На фото актриса сидит на траве в коротких шортах и шерстяном кардигане.

Зета-Джонс отметила, что на снимке ей 21 год.

Соцсети

Подписчики артистки заявили, что в юности она была очень похожа на звезду сериала "Эйфория" актрису Зендею:

«Невероятно! Сначала решил, что на фото Зендея»,

«Почему на снимке Зендея?»,

«Потрясающее сходство».