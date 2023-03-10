Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
1 час назад

58-летняя Кортни Кокс назвала инъекции филлеров своей самой большой ошибкой

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса Кортни Кокс, прославившаяся благодаря роли Моники Геллер в «Друзьях», назвала введение чрезмерного количества филлеров своей самой большой ошибкой. На эту тему она высказалась в выпуске подкаста «Gloss Angeles».

Кокс назвала инъекции филлеров своей самой большой ошибкой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, 58-летняя знаменитость рассказала, что прибегала к антивозрастным инъекциям, которые сильно изменили ее внешний вид. «Это эффект домино. Ты не понимаешь, что со стороны выглядишь неествественно, поэтому продолжаешь колоть все больше препарата», — призналась она.

По словам Кокс, ей пришлось удалить большую часть лекарств из-под кожи, поскольку ее внешность выглядела неестественно. «Хорошо, что это можно было исправить. Теперь мой подход к старению изменился», — заявила актриса.

В феврале 2022 года Кортни Кокс призналась в зависимости от косметологических процедур. Актриса отметила, что вместо посещения специалистов стала предпочитать ухаживать за лицом с помощью различных уходовых средств, так как ей необходимо хорошо выглядеть во время съемок.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий