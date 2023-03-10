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1 час назад

Чем сейчас занимается популярный блогер Амиран Сардаров

Мария Иглина

Несколько лет назад во всех СМИ говорили об одном эпатажном российском блогере, который вел YouTube-канал с броским названием "Дневник Хача". Его популярность стремительно росла, а количество подписчиков перевалило за миллионы.

Чем сейчас занимается популярный блогер Амиран Сардаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чем сейчас занимается сделавший головокружительную карьеру блогер Амиран Сардаров – читайте в материале "Рамблера".

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Амиран родился в Москве, но все свое детство провел с семьей в Грузии. В 18 лет юноша вернулся в столицу, чтобы найти занятие, которое будет приносить высокий доход. Он занимался интернет-магазинами, сайтами, писал книги и даже вместе со своей девушкой открыл сервис по наращиванию волос. Но первое дело, которое будущему блогеру приносило хороший доход, стало рекламное агентство.

Популярный YouTube-канал "Дневник Хача" Амиран создал уже в 2015 году. В нем он показывал свою жизнь, которая на тот момент была насыщена вечеринками с красивыми девушками и знаменитостями. В его видеоролики попадали такие личности, как певец Олег Майами, Бизнесмен Олег Тиньков, основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский и многие другие.

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На фоне популярности Амира стал появляться на различных развлекательных телевизионных шоу, сниматься в кино, участвовать в различных интервью. Со временем о блогере стали говорить меньше. Он пытался вернуть былую популярность новыми шоу, однако многие из них так и не были успешны.

Позже Сардаров принял решение переехать в США. Там он продолжил снимать влоги и активно вести социальные сети. Весной 2021 года Амиран женился на Мариам Тилляевой, внучке бывшего президента Узбекистана. Однако в 2022 году пара развелась. В интервью для YouTube-канала "Вписка" мужчина заявил, что создание семьи – не его путь.

Свой последний ролик на YouTube Амиран выпустил пять месяцев назад. Сардаров продолжает вести социальные сети. Сейчас блогер-миллионник живет не в России, активно занимается спортом, о личной жизни и нынешнем способе заработка Амирана ничего неизвестно.

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