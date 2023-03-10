Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
2 часа назад

Меган Маркл появилась на публике в брендовых вещах за миллион рублей

Lenta.ru

Герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась на публике в брендовых вещах за миллион рублей. Соответствующую информацию приводит Page Six.

Маркл появилась на публике в брендовых вещах за миллион рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что папарацци засняли супругу принца Гарри в Голливуде на выходе с мероприятия, посвященного Международному женскому дню. Она выбрала для выхода в свет монохромный черный наряд, который дополнила белыми аксессуарами.

Так, Маркл надела кашемировое пальто Max Mara за 5990 долларов, остроносые туфли Valentino Garavani Rockstud за 770 долларов и очки Valentino за 364 доллара. Также она дополнила образ сумкой Chanel, цена которой в другом цвете составляет 6400 долларов, согласно информации на официальном сайте бренда. Общая стоимость данных вещей составила 13 524 доллара (примерно один миллион рублей).

Ранее в марте принц Гарри и Меган Маркл начали использовать королевские титулы для своих детей. Впервые пара упомянула их в новости о крещении дочери. До сих пор на сайте трехлетний Арчи и годовалая Лилибет обозначались как «мистер» и «мисс».

Звёзды,принц Гарри,Chanel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий