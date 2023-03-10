Герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась на публике в брендовых вещах за миллион рублей. Соответствующую информацию приводит Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что папарацци засняли супругу принца Гарри в Голливуде на выходе с мероприятия, посвященного Международному женскому дню. Она выбрала для выхода в свет монохромный черный наряд, который дополнила белыми аксессуарами.

Так, Маркл надела кашемировое пальто Max Mara за 5990 долларов, остроносые туфли Valentino Garavani Rockstud за 770 долларов и очки Valentino за 364 доллара. Также она дополнила образ сумкой Chanel, цена которой в другом цвете составляет 6400 долларов, согласно информации на официальном сайте бренда. Общая стоимость данных вещей составила 13 524 доллара (примерно один миллион рублей).