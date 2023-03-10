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2 часа назад

Эмили Ратаковски рассказала о болезненном разводе с мужем

Газета.Ru

Модель Эмили Ратаковски впервые рассказала о расставании с мужем Себастьяном Бер-МакКлардом. Фрагменты из интервью модели опубликовал ET Online.

Ратаковски рассказала о болезненном разводе с мужем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

31-летняя Эмили Ратаковски стала героиней подкаста Dear Media Going Mental With Eileen Kelly. Во время беседы модель призналась, что ее развод с Себастьяном Бером-МакКлардом до сих пор официально не оформлен.

«Мы официально не разведены, так что по причинам конфиденциальности и юридическим причинам, я пока не могу об этом говорить. Но я думаю, что однажды я расскажу об этом», — уточнила она.

Ратаковски призналась, что ей потребовалось время, чтобы набраться смелости и уйти от мужа.

«У меня долго не хватало смелости уйти. Я была очень, очень несчастна. Во мне было всего 45 кг, и я только что родила ребенка. Я стала очень худой и нервной. Я пробовала принимать антидепрессанты, чтобы вылечить свое горе», — поделилась она.

Модель намекнула, что был конкретный случай, который привел ее к решению развестись.

«У меня были сомнения, я очень хотела остаться в этих отношениях по многим причинам. Я очень замкнутый человек и готова закрыть глаза на многое ради любимых людей. Но есть черта, и если ее пересекают, я принимаю решение и ухожу», — объяснила она.

Хотя Ратаковски не стала комментировать слухи о том, что главную роль в ее разводе сыграли измены Бер-МакКларда, она отреагировала на разговоры фанатов о том, что даже она, успешная модель, может быть обманута.

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