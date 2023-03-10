Смерть клоуна и немытая голова: почему Роберт Паттинсон постоянно врет

Во время интервью звезды первой величины (да и не только) не всегда говорят правду, а после случайно прокалываются, с головой выдавая себя. Одним из таких врунов является Роберт Паттинсон. Как звезду «Сумерек» неоднократно ловили на лжи, читайте в материале «Рамблера».

Оказывается, в своих интервью Роберт Паттинсон частенько привирает или откровенно выдумывает факты. Так, например, во время промо фильма «Воды слонам» актер рассказал журналистам шокирующую историю, мол, когда он впервые попал в цирк, один из клоунов умер прямо на арене во время выступления. Неделю спустя во время другой пресс-конференции он признался, что выдумал это, потому что просто не знал, что рассказать о своих первых впечатлениях от цирка.

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В 2009 году Роберт Паттинсон сказал Extra, что «не видит смысла в мытье головы». Он также утверждал, что не помнит, сколько времени прошло с тех пор, как он последний раз принимал водные процедуры. В 2022 году он признался GQ, что это было ложью и иногда он просто придумывает ответы, если ему нечего сказать.

В 2020 году звезда «Сумерек» сказал GQ, что он мало тренировался в рамках подготовки к съемкам в «Бэтмене». Два года спустя он признался, что пошутил, сказав изданию MovieMaker: «Я просто всегда думаю, что очень неловко говорить о том, как ты тренируешься».

Кадр из фильма "Бэтмен"