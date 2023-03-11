Почему Опра отказалась стать крестной принцессы Лилибет

У принцессы Лилибет есть несколько знаменитых крёстных родителей. К примеру, недавно стало известно, что американский миллиардер Тайлер Перри стал крёстным отцом годовалой малышки, поскольку он прилетел в Калифорнию на её торжественные крестины в прошлую пятницу. Старший брат Арчи был крещён в величественной обстановке Виндзорского замка, но вот церемония Лилибет проходила в её доме в Монтесито в присутствии 20 или 30 гостей. Никто из членов королевской семьи не был там, хотя король Карл был уведомлён о намерении Гарри и Меган использовать титулы для своих детей.

Многие были убеждены, что Опра Уинфри тоже заняла почётное место крёстной мамы, но легенда телевидения назвала необычную причину ещё в 2021 году:

«Мне не нужно быть крёстной матерью, я крёстная мать по умолчанию. Я соседка, подруга и всё такое, вам, наверное, нужен кто-то помоложе, чтобы стать крестной матерью!», — сказала она тогда.