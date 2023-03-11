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2 часа назад

Почему Опра Уинфри отказалась стать крёстной матерью принцессы Лилибет?

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У принцессы Лилибет есть несколько знаменитых крёстных родителей. К примеру, недавно стало известно, что американский миллиардер Тайлер Перри стал крёстным отцом годовалой малышки, поскольку он прилетел в Калифорнию на её торжественные крестины в прошлую пятницу. Старший брат Арчи был крещён в величественной обстановке Виндзорского замка, но вот церемония Лилибет проходила в её доме в Монтесито в присутствии 20 или 30 гостей. Никто из членов королевской семьи не был там, хотя король Карл был уведомлён о намерении Гарри и Меган использовать титулы для своих детей.

Почему Опра отказалась стать крестной принцессы Лилибет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Многие были убеждены, что Опра Уинфри тоже заняла почётное место крёстной мамы, но легенда телевидения назвала необычную причину ещё в 2021 году:

«Мне не нужно быть крёстной матерью, я крёстная мать по умолчанию. Я соседка, подруга и всё такое, вам, наверное, нужен кто-то помоложе, чтобы стать крестной матерью!», — сказала она тогда.

Хотя это не обязательно исключает Опру из числа претендентов, ведь те, кого выбрали для Арчи, были близкими друзьями семьи Гарри. Теперь настала очередь друзей Меган! Например, крёстной могла стать Серена Уильямс, которая остаётся близкой подругой Сассексов и была гостьей на их свадьбе в 2018 году. Среди других вариантов — Джессика Малруни, Амаль Клуни или Эллен Дедженерес. Если мы всё таки учитываем членов британской семьи, то, скорее всего, крёстной могли стать станет принцесса Евгения или Сара Фергюсон. Ждём подробностей!

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