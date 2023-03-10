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16 минут назад

«Ничего не успеваю»: Екатерина Климова разрывается между детьми и карьерой

New Magazine

Екатерина Климова одна из самых востребованных актрис России. У женщины плотный график, гастроли, спектакли, съемки. Кроме того, Екатерина еще и многодетная мама, воспитывает четверых детей. Наследникам она старается уделять много внимания. Однако получается это далеко не всегда.

«Ничего не успеваю»: Климова разрывается между детьми и карьерой
Фото: New MagazineNew Magazine

Дети — главный приоритет в жизни Климовой. Она не скрывает, что совмещать карьеру и материнство очень сложно. Благополучие семьи лежит на ее хрупких плечах, так как воспитывать детей ей приходится одной.

«А я ничего не успеваю. Да это и невозможно — быть и идеальной матерью, и востребованной актрисой, и хорошей женой. Но есть и свои плюсы. Рядом с детьми я становлюсь моложе: когда погружаюсь в их проблемы, начинаю смотреть на мир их глазами. Может быть, в этом и есть секрет молодости и красоты?», — говорит Екатерина Климова.

А ведь правда, Екатерина Климова очень молодо выглядит в свои 45 лет. Поклонники всегда интересуются, как же ей удается поддерживать себя в отличной форме. Но у актрисы вовсе нет никакого секрета молодости и красоты. Женщина с радостью отвечает, что начала ухаживать за собой достаточно рано, занимается спортом и придерживается правильного питания.

Даже на гастролях она не забывает об уходе — всегда берет с собой скакалку. После 10 минут занятий она чувствует прилив энергии, мышцы возвращаются в тонус, приходит чувство легкости.

В летнее время звезда часто бывает на даче, любит заниматься цветами.

«С возрастом хочется быть ближе к земле», — отметила звезда.

Кроме того, уборка в доме — еще одна страсть Екатерины Климовой. Когда в доме чистота и нет ненужных вещей, появляется место для чего-то нового и интересного, что вдохновляет актрису.

Звёзды,Екатерина Климова,
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