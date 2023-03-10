Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
45 минут назад

41-летняя модель Алессандра Амбросио появилась на публике в облегающем платье с голой спиной

Мира Маркина

Супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио пришла на званый ужин журнала Variety под названием в Лос-Анджелесе. Фотографии ее образа опубликовал Daily Mail.

Модель выбрала для светского мероприятия облегающее ярко-красное платье миди с голой спиной. Образ Амбросио дополнили образ красные босоножки на высоком каблуке, лаковая сумка-клатч и массивные украшения из золота. Волосы Амбросио были убраны в пучок, акцент в макияже сделала красная помада.

Алессандра Амбросио стала известной, работая с бельевым брендом Victoria's Secret. Она лицо нескольких известных марок: Next, Armani Exchange, Christian Dior, Ralph Lauren. Модель также исполнила эпизодические роли в фильме "Казино Рояль" и сериале "Сплетница".

Соцсети

"Ангелы" Victoria’s Secret: 5 моделей, которые стали визитной карточкой шоу

Ранее "Рамблер" писал о супермоделях, которые недолюбливают друг друга.

Звёзды,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий