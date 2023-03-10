Супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио пришла на званый ужин журнала Variety под названием в Лос-Анджелесе. Фотографии ее образа опубликовал Daily Mail.

Модель выбрала для светского мероприятия облегающее ярко-красное платье миди с голой спиной. Образ Амбросио дополнили образ красные босоножки на высоком каблуке, лаковая сумка-клатч и массивные украшения из золота. Волосы Амбросио были убраны в пучок, акцент в макияже сделала красная помада.

Алессандра Амбросио стала известной, работая с бельевым брендом Victoria's Secret. Она лицо нескольких известных марок: Next, Armani Exchange, Christian Dior, Ralph Lauren. Модель также исполнила эпизодические роли в фильме "Казино Рояль" и сериале "Сплетница".

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