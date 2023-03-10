Жена Петросяна призналась, что не хочет давать интервью

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила в социальных сетях, почему не дает интервью журналистам. Брухунова отметила, что ее приглашали различные интервьюеры, но она отказывала.

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Жена юмориста призналась, что не хочет этого.

"Увы, меня не вдохновляют назидательные "исповеди" на публику", - заявила супруга артиста.

Женщина предположила, что это связано с ее восприятием публичного пространства. Брухунова не может найти "мотивацию" к подобной беседе.

"А раз не могу найти, значит оно мне и не надо", - объяснила жена юмориста.