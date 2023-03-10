Жена Петросяна призналась, что не хочет давать интервью

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила в социальных сетях, почему не дает интервью журналистам. Брухунова отметила, что ее приглашали различные интервьюеры, но она отказывала.
Жена юмориста призналась, что не хочет этого.
"Увы, меня не вдохновляют назидательные "исповеди" на публику", - заявила супруга артиста.
Женщина предположила, что это связано с ее восприятием публичного пространства. Брухунова не может найти "мотивацию" к подобной беседе.
"А раз не могу найти, значит оно мне и не надо", - объяснила жена юмориста.
Брухунова уточнила, что не является публичным человеком и не стремится к славе.