Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
2 часа назад

Жена Петросяна призналась, что не хочет давать интервью

Газета.Ru

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила в социальных сетях, почему не дает интервью журналистам. Брухунова отметила, что ее приглашали различные интервьюеры, но она отказывала.

Жена Петросяна призналась, что не хочет давать интервью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Жена юмориста призналась, что не хочет этого.

"Увы, меня не вдохновляют назидательные "исповеди" на публику", - заявила супруга артиста.

Женщина предположила, что это связано с ее восприятием публичного пространства. Брухунова не может найти "мотивацию" к подобной беседе.

"А раз не могу найти, значит оно мне и не надо", - объяснила жена юмориста.

Брухунова уточнила, что не является публичным человеком и не стремится к славе.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий