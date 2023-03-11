Звезды, которые купили апартаменты в Дубае

С недавних пор Дубай стал местом притяжения многих российских звезд. А некоторые поспешили там купить недвижимость.

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Ксения Бородина

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У известной телеведущей давно есть прекрасный особняк в Москве. Также девушка уже купила квартиры в столице для своих дочерей.

Но в 2022 году Бородина обзавелась еще и квартирой в Дубае, прямо у Персидского залива. Покупка апартаментов на начальном этапе строительства обошлась ей почти в 40 миллионов рублей. Теперь, как признается сама телеведущая, она хочет найти квартиру в ОАЭ с террасой и мебелью. Покупка очередной недвижимости планируется на конец февраля.

Кети Топурия

Звезда шоу-бизнеса не раз посещала Дубай с семьей. Несколько месяцев назад Топурия с супругом решили приобрести там собственное жилье. Певица выбрала апартаменты в эксклюзивном морском комплексе Bulgari Residences, расположенном на частном острове. Из новой квартиры открывается шикарный вид на Персидский залив и мегаполис. Покупка такой роскоши обошлась Топурии в 300 миллионов рублей.

Стас Михайлов

Не так давно стало известно, что артист вложил деньги сразу в несколько объектов недвижимости. Певец приобрел квартиры с двумя спальнями в великолепном небоскребе The Palm Tower. Теперь Михайлов может отдыхать в Дубае со всем комфортом. В его распоряжении самый высокий бассейн на крыше комплекса, теннисный корт и выход к Персидскому заливу.

Александр Ревва

Экс-участник Comedy Club часто летает в Дубай на отдых. Там же он приобрел апартаменты. Недвижимость располагается в ЖК Address Beach Residences. Сам комплекс включает в себя два высотных здания с комфортабельными квартирами. Апартаменты в этом месте Ревве обошлись в более, чем 20 миллионов рублей.

Ксения Собчак