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1 час назад

Участница "Женского Stand Up" Зоя Яровицына рассказала, почему больше не пьет алкоголь

Мира Маркина

Юмористка Зоя Яровицына отказалась от спиртного, чтобы больше времени и сил посвящать карьере. Об этом она рассказала YouTube-шоу "Надкаст".

Участница "Женского Stand Up" рассказала, почему больше не пьет
Фото: Кадр из программы "Женский Stand Up"Кадр из программы "Женский Stand Up"

По словам Яровицыной, она не пьет уже полтора года, а стремилась к этому результату два года. Юмористка объяснила, что восстанавливается после употребления алкоголя два дня. В это время она непродуктивна, и этого времени ей жалко.

Зоя Яровицына приняла решение перестать пить, когда осознала, что ей еще многое нужно сделать, чтобы стать успешной. Например, она мечтает написать собственный концерт, поучаствовать во всех шоу ТНТ как гость, заработать на квартиру. Юмористка поставила себе условие: "Либо я пью, либо у меня все это будет".

Зоя Яровицына рассказала о зависти к комикам шоу "Stand Up на ТНТ"

Яровицына также отметила, что спиртные напитки делают ее агрессивной.

Ранее юмористка Виктория Складчикова призналась, что хочет уйти из шоу на ТНТ.

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