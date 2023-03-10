Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
2 часа назад

58-летняя звезда «Друзей» Кортни Кокс призналась, что испортила лицо уколами красоты

Super.ru

Звезда культового ситкома неоднократно попадала в списки самых красивых женщин мира. Но годы сделали свое, и Кортни Кокс начала буквально ловить молодость за хвост. В конечном счете актриса стала просто неузнаваемой, фанаты едва видели в ней ту самую Монику Геллер.

Кортни Кокс призналась, что испортила лицо уколами красоты
Фото: Super.ruSuper.ru

Сейчас звезде 58 лет, и она уверена, что зашла слишком далеко.

«Это эффект домино, — призналась она в подкасте Gloss Angeles Beauty Podcast. — Ты не понимаешь, что уже немного не похожа на себя, поэтому продолжаешь делать уколы снова и снова. Ты смотришь в зеркало и думаешь: "Выглядит хорошо". Но понятия не имеешь, как это выглядит со стороны».

Актриса несказанно рада, что индустрия достигла прогресса и филлеры можно удалить. Кортни этим воспользовалась. Теперь селебрити держит кожу в тонусе исключительно с помощью специальных кремов, массажей и процедур по типу электростимуляции для выработки коллагена.

«Думать, что вы становитесь старше, когда вы еще молоды, — это пустая трата времени», — уверена она.

Полностью поддерживаем актрису и считаем, что стареть красиво можно и без серьезных вмешательств. Многие знаменитости уже доказали это на собственном примере.

Звёзды,Кортни Кокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий