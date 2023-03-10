Кортни Кокс призналась, что испортила лицо уколами красоты

Звезда культового ситкома неоднократно попадала в списки самых красивых женщин мира. Но годы сделали свое, и Кортни Кокс начала буквально ловить молодость за хвост. В конечном счете актриса стала просто неузнаваемой, фанаты едва видели в ней ту самую Монику Геллер.

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Сейчас звезде 58 лет, и она уверена, что зашла слишком далеко.

«Это эффект домино, — призналась она в подкасте Gloss Angeles Beauty Podcast. — Ты не понимаешь, что уже немного не похожа на себя, поэтому продолжаешь делать уколы снова и снова. Ты смотришь в зеркало и думаешь: "Выглядит хорошо". Но понятия не имеешь, как это выглядит со стороны».

Актриса несказанно рада, что индустрия достигла прогресса и филлеры можно удалить. Кортни этим воспользовалась. Теперь селебрити держит кожу в тонусе исключительно с помощью специальных кремов, массажей и процедур по типу электростимуляции для выработки коллагена.

«Думать, что вы становитесь старше, когда вы еще молоды, — это пустая трата времени», — уверена она.