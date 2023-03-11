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2 часа назад

Самые громкие скандалы с Еленой Берковой

Даша Краснова

Елена Беркова — модель, которая прославилась как участница проекта "Дом-2", а также благодаря скандальным подробностям своей личной жизни. "Рамблер" расскажет о главных инфоповодах, связанных с Берковой.

Самые громкие скандалы с Еленой Берковой
Фото: социальные сетисоциальные сети

Девушка родилась в простой семье, мечтала связать свою жизнь с искусством, но еще больше она хотела славы. Одноклассники называли ее скромной и поддерживающей, а родители надеялись, что их дочь добьется успеха в художественной гимнастике. Но ни гимнасткой, ни моделью Беркова не стала — рост в 158 см и пышные формы противоречили всем возможным стандартам. Тогда Беркова стала работать официанткой, где и познакомилась с норвежским фотографом Петтером Хегре. Он и открыл ей дорогу в прибыльный порнобизнес, уверив, что иными путями славы она не добьется.

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Карьера 18+

У Елены от рождения была яркая внешность и пропорциональная фигура, она всегда имела привлекала мужчин. После знакомства с фотографом она стала сниматься в фильмах для взрослых только для иностранцев. Девушка быстро добилась огромной популярности и сотрудничала с известными американскими режиссерами. Всего у девушки на счету лишь 15 роликов, что не так много для средней актрисы, но когда эта информация стала достоянием общественности, в жизни Берковой наступил переломный момент. История испортила ей жизнь, даже родная сестра не приняла ее, а сама девушка оказалась в психиатрической клинике из-за большого давления. К счастью, родители Берковой оказали ей поддержку.

Дом 2

Широкую известность в России Беркова приобрела благодаря шоу Дом-2. Всего за пару месяцев она превратилась в звезду. Она была активная, веселая и красивая, зрителям и участникам было приятно наблюдать за ней. Она состояла в отношениях с участником Романом Третьяковым, однако ни он, ни создатели проекта не знали о скандальном прошлом Берковой. Когда новость вышла наружу, Беркову выгнали из проекта. Конечно, ее популярность выросла еще больше, но тот период был тяжелым в жизни актрисы.

Срок

В 2011 году стало известно, что у Берковой есть условный срок на три года и запрет на выезд из страны. Девушка признала свою вину, поэтому получила не строгий приговор, к тому же она одна содержала сына. Героиня была задержана в одном из ночных клубов и осуждена за покупку запрещенных веществ.

Елена Беркова высказалась о проклятье

Личная жизнь

Сейчас Берковой 38 лет, и за это время у нее было пять супругов. Актер и бывший муж Елены Андрей Стоянов скончался на 49-м году жизни при загадочных обстоятельствах. По одной версии у него случился сердечный приступ, по другой — причиной смерти стали запрещенные вещества. Поклонники сразу вспомнили, что в 2013 году четвертый муж порноактрисы Владимир Савро пропал без вести под Севастополем, когда отправился купаться в море. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Эти трагедии пользователи назвали "проклятием Елены Берковой".

Звёзды,Андрей Стоянов,Роман Третьяков,Елена Беркова,
18+
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