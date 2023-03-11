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2 часа назад

СМИ: муж Анастасии Заворотнюк покинул ледовое шоу, чтобы провести время с женой

2x2.su

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая от онкологического заболевания, накануне выписалась из клиники. Её состояние не разглашается, но в Сети предположили, что состояние критическое: сразу после выписки Заворотнюк в Москву из-за рубежа выехала её дочь, а муж актрисы принял решение покинуть шоу Татьяны Навки.

СМИ: муж Заворотнюк покинул ледовое шоу ради жены
Фото: 2x2.su2x2.su

Муж Анастасии Заворотнюк - фигурист Пётр Чернышёв - поддерживал актрису всё течение болезни. Чтобы оплачивать лечение Заворотнюк, он днями и ночами пропадал на работе. Потому удивительно, что после выписки жены Чернышёв неожиданно пропал из ледового шоу «Руслан и Людмила». Он не появился в Краснодаре, где представление показывали на прошедших выходных.

Причины ухода мужа Анастасии Заворотнюк из шоу не объяснили ни он сам, ни организатор выступлений Татьяна Навка. Поклонники актрисы из-за этого забеспокоились: они предполагают, что Заворотнюк стало хуже.

"С женой дома остался", - уверенно пишут комментаторы об исчезновении Петра Чернышёва.

При этом о причинах, по которым Чернышёв решил остаться рядом с Анастасией Заворотнюк, пользователи спорят. Некоторые считают, что актрисе нужны поддержка и уход. Другие боятся, что её состояние ухудшилось и близкие опасаются скорого ухода Заворотнюк из жизни. Официальной информации по этому поводу нет.

Ранее портал 2x2.su писал, что в Сети заподозрили конфликт Петра Чернышёва с дочерью Заворотнюк, Анной. При этом Woman.ru сообщает, что натянутые отношения между ними существуют давно. По мнению таролога Марианны Абравитовой, причиной раздора стало то, что Анна Заворотнюк думала: ухаживая за Анастасией, Чернышёв преследует меркантильные интересы. Однако сейчас очевидно, что эти подозрения не подтвердились.

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