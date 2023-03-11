Ида Галич назвала главный минус новой квартиры в центре Москвы

Блогер Ида Галич пожаловалась в беседе с MK.RU на плохую звукоизоляцию в своей столичной квартире. Отмечается, что знаменитость приобрела недвижимость на Арбате.

Фото: Мослента Мослента

Галич отметила чрезмерную слышимость. «Это отвратительно! Меня никто не предупреждал о таком, это правда. Гори оно огнем: я ненавижу всех своих соседей. Дети кричат, собаки гавкают, человек сверху топает, и ничего с этим не сделаешь», — рассказала она.

При этом Галич отметила, что рада переезду в исторический центр города. Она назвала плюсы: атмосферу ретро-квартиры, преимущества центрального района и быструю доступность других городских локаций.