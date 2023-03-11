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34 минуты назад

Баста – о неадекватном поведении Гагариной: «Кричала, угрожала и забирала моих артистов»

Popcake.tv

Шоу «Голос» в самом разгаре. В этом году начинающим артистам предстоит сначала покорить сердца новых наставников. Но и звездное жюри намерено бороться за каждого участника!

«Кричала, угрожала»: Баста высказался о Полине Гагариной
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

И споры идут нешуточные. Напомним, сейчас в красных креслах сидят Полина Гагарина, Антон Беляев, Баста и Владимир Пресняков. Каждый из них намерен создать сильную команду и взять к себе самых талантливых ребят.

В какой-то момент Гагарина заметила, что выбор участников происходит не в ее пользу. Тогда исполнительница начала мстить. Девушка решила устранять конкурентов, используя кнопу «блок». С помощью нее Полине два раза удалось исключить Преснякова из игры. Атмосфера начала накаляться, когда на сцену вышла Юля Гарифуллина.

Девушка покорила всех своим проникновенным голосом. За нее вновь боролись Пресняков и Гагарина. К досаде Полины, талантливая девушка выбрала музыканта.

«Вы можете жалеть Гагарину, но за эти годы я помню, как она не раз открывала свою шкатулку плохого настроения и гнева на меня. Кричала, угрожала и забирала моих артистов», – произнес Баста.

А это только начало! Сезон обещает быть интересным.

Звёзды,Антон Беляев,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,
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