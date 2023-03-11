Жена Петросяна ответила на слухи о разладе в семье

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о разладе в семье. Она дала понять, что данная информация не соответствует действительности.

Поклонники пары переживают за их взаимоотношения. Поводом стало появление Петросяна на одном из концертов без Брухуновой. Однако жена юмориста решила успокоить фанатов.

«Здравствуйте. Если Вы ведете речь о концерте Алексея Чумакова, то Евгений Ваганович был там не один, а с друзьями. А я в тот день была в Арктике», — написала она в социальных сетях.