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2 часа назад

Жена Евгения Петросяна прокомментировала слухи о разладе в семье

Слово и Дело

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о разладе в семье. Она дала понять, что данная информация не соответствует действительности.

Жена Петросяна ответила на слухи о разладе в семье
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Поклонники пары переживают за их взаимоотношения. Поводом стало появление Петросяна на одном из концертов без Брухуновой. Однако жена юмориста решила успокоить фанатов.

«Здравствуйте. Если Вы ведете речь о концерте Алексея Чумакова, то Евгений Ваганович был там не один, а с друзьями. А я в тот день была в Арктике», — написала она в социальных сетях.

Примечательно, что супруги тепло отзывают друг о друге. Юморист регулярно дарит супруге роскошные подарки и уделяет ей внимание. Пара воспитывает совместного сына Вагана.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Алексей Чумаков,
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