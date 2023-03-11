Поклонников смутила одна деталь на фото Бузовой в купальнике

Недавно Ольга Бузова в очередной раз опубликовала горячие фото в купальнике. А как иначе, если ты находишься в Дубае? «Жизнь как зебра? Будь хитрее! Дошел до белой полосы и вдоль», — поделилась мудростью звезда и предложила выбрать лучший снимок из серии.

И тут подписчики разделились несколько лагерей. Одни рассыпались в комплиментах, мол, Оля, ну сколько можно хвастаться такой фигурой — все фото хороши. Другие же не смогли пройти мимо позы телезвезды.

«Зачем втягивать живот, чтоб ребра были видны? Это некрасиво», — поделилась своим мнением поклонница. «Как же это тупо — недышащая женщина. Стыдишься сама себя — обратись к психологу», — добавил критик. Нашлись и те, кто посчитал, что все фото крайне неудачны и не стоило делиться ими на аудиторию в 23 миллиона. А мы думаем, что с такой трудоспособностью, как у Оли, ошибаться не грех. Может быть, она хорошенько поела прямо перед фотосессией, ну с кем не бывает?