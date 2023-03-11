Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Поклонники в восторге от фото Ольги Бузовой в купальнике, но их смущает одна деталь

Super.ru

Певица и телеведущая радует подписчиков контентом ежедневно, снимков и видео в ее блоге пруд пруди, но внимательные поклонники все равно умудряются подмечать малейшие детали.

Поклонников смутила одна деталь на фото Бузовой в купальнике
Фото: Super.ruSuper.ru

Недавно Ольга Бузова в очередной раз опубликовала горячие фото в купальнике. А как иначе, если ты находишься в Дубае? «Жизнь как зебра? Будь хитрее! Дошел до белой полосы и вдоль», — поделилась мудростью звезда и предложила выбрать лучший снимок из серии.

И тут подписчики разделились несколько лагерей. Одни рассыпались в комплиментах, мол, Оля, ну сколько можно хвастаться такой фигурой — все фото хороши. Другие же не смогли пройти мимо позы телезвезды.

«Зачем втягивать живот, чтоб ребра были видны? Это некрасиво», — поделилась своим мнением поклонница. «Как же это тупо — недышащая женщина. Стыдишься сама себя — обратись к психологу», — добавил критик. Нашлись и те, кто посчитал, что все фото крайне неудачны и не стоило делиться ими на аудиторию в 23 миллиона. А мы думаем, что с такой трудоспособностью, как у Оли, ошибаться не грех. Может быть, она хорошенько поела прямо перед фотосессией, ну с кем не бывает?

Звёзды,Ольга Бузова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий