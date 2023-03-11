Жена Гуфа впервые вышла на связь после ссоры с рэпером

Жена Гуфа Юлия Королева впервые вышла на связь после ссоры с рэпером. Соответствующий пост она выложила в своей соцсети.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Несмотря на попытки музыканта не пускать жену с почти годовалым ребенком Тиной в столицу, забрав паспорта, Юлия добралась до России.

— С Тиной все в порядке. Спасибо за переживание и помощь, — написала она.

Накануне Гуф показал в соцсетях ссору с женой. Камнем преткновения стало желание супруги рэпера вернуться в Москву. Музыканту идея не понравилась, и он отобрал у Юлии паспорт. Чем закончился конфликт между супругами, неизвестно. Поклонники Гуфа надеются, что их кумир сможет сохранить семью.

В минувший четверг, 9 марта, музыкант намекнул в социальных сетях на возможный развод с Королевой. Гуф опубликовал видео, в котором выразил надежду на то, что Юлия будет не последней его женой.