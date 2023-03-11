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1 час назад

«Все в порядке»: жена Гуфа впервые вышла на связь после ссоры с рэпером

Вечерняя Москва

Жена Гуфа Юлия Королева впервые вышла на связь после ссоры с рэпером. Соответствующий пост она выложила в своей соцсети.

Жена Гуфа впервые вышла на связь после ссоры с рэпером
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Несмотря на попытки музыканта не пускать жену с почти годовалым ребенком Тиной в столицу, забрав паспорта, Юлия добралась до России.

— С Тиной все в порядке. Спасибо за переживание и помощь, — написала она.

Накануне Гуф показал в соцсетях ссору с женой. Камнем преткновения стало желание супруги рэпера вернуться в Москву. Музыканту идея не понравилась, и он отобрал у Юлии паспорт. Чем закончился конфликт между супругами, неизвестно. Поклонники Гуфа надеются, что их кумир сможет сохранить семью.

В минувший четверг, 9 марта, музыкант намекнул в социальных сетях на возможный развод с Королевой. Гуф опубликовал видео, в котором выразил надежду на то, что Юлия будет не последней его женой.

Недавно рэпер опубликовал другой неоднозначный пост, где назвал экс-супругу Айзу Анохину «своей женщиной» и трогательно поздравил с 8 Марта. Пользователи задались вопросом, почему исполнитель не поздравил свою жену Юлию Королеву, которая родила ему дочь в прошлом году.

Звёзды,Айза Анохина,Гуф,Юлия Королева,
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