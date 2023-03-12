Шакира рассказала, зачем выпустила песню про Пике

Колумбийская певица Шакира рассказала, зачем выпустила песню «Music Sessions Vol. 53.» про своего бывшего супруга Жерара Пике. Ее слова передает Sportface.it.
«Она стала чем-то вроде гимна для очень многих женщин. У меня был трудный год после расставания. Написание этой песни было очень важно для меня, я чувствовала так много близости от женщин, которые прошли через то же, что и я, и должны были пройти через все то дерьмо, через которое мне пришлось пройти», — сказала Шакира.
В июне прошлого года Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей. Футболист ушел от певицы к студентке Кларе Чиа Марти.
В январе Шакира выпустила песню, в которой заявила, что «стоит двух 22-летних», и пожелала бывшему бойфренду, променявшему «Ferrari на Renault Twingo, а Rolex — на Casio», отныне тренировать не только мышцы, но и мозги. В том же месяце Жерар Пике опубликовал в социальных сетях первую фотографию с Кларой Чиа Марти.
Ранее сообщалось, что хит Шакиры об экс-возлюбленном Пике установил 14 рекордов книги Гиннесса.