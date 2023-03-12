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45 минут назад

Шакира рассказала, зачем выпустила песню про Пике

Газета.Ruиещё 1

Колумбийская певица Шакира рассказала, зачем выпустила песню «Music Sessions Vol. 53.» про своего бывшего супруга Жерара Пике. Ее слова передает Sportface.it.

Шакира рассказала, зачем выпустила песню про Пике
Фото: Газета.руГазета.ру

«Она стала чем-то вроде гимна для очень многих женщин. У меня был трудный год после расставания. Написание этой песни было очень важно для меня, я чувствовала так много близости от женщин, которые прошли через то же, что и я, и должны были пройти через все то дерьмо, через которое мне пришлось пройти», — сказала Шакира.

В июне прошлого года Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей. Футболист ушел от певицы к студентке Кларе Чиа Марти.

В январе Шакира выпустила песню, в которой заявила, что «стоит двух 22-летних», и пожелала бывшему бойфренду, променявшему «Ferrari на Renault Twingo, а Rolex — на Casio», отныне тренировать не только мышцы, но и мозги. В том же месяце Жерар Пике опубликовал в социальных сетях первую фотографию с Кларой Чиа Марти.

Ранее сообщалось, что хит Шакиры об экс-возлюбленном Пике установил 14 рекордов книги Гиннесса.

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