Орлова отреагировала на новость о брошенной дочери

На новость о брошенной новорожденной дочери отреагировала 45-летняя певица Ольга Орлова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Мослента Мослента

«Помимо "брошенной дочери" вы забыли написать, что гулящая мать еще и пьющая», — прокомментировала артистка новость в одном из СМИ с заголовком «Бросившая месячную дочь Ольга Орлова возвращается домой».