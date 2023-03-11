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3 часа назад

85-летняя Джейн Фонда раскрыла секрет своей молодости и красоты

Газета.Ru

Американская актриса и "королева аэробики" Джейн Фонда призналась, в чем секрет ее молодости и красоты.

85-летняя Джейн Фонда раскрыла секрет своей молодости
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На эту тему она высказалась в беседе с журналистами TMZ. 85-летняя Джейн Фонда ответила на вопрос о том, что позволяет ей выглядеть моложе своих лет.

"Хорошие гены и много денег", — заявила она.

В сентябре 2022 года Джейн Фонда рассказала, что у нее обнаружили неходжкинскую лимфому (группа онкологических заболеваний лимфатической системы, которая имеет злокачественный характер. — прим. "Газеты.Ru").

До этого ей уже диагностировали злокачественные образования — она лечилась от рака груди и кожи, в котором винила свое пристрастие к загару. В декабре звезда объявила о ремиссии.

Ранее 58-летняя звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс заявила, что испортила лицо филлерами. "Я постоянно думала о том, что старею, хотя была еще очень молода. И продолжала делать все больше инъекций. Вы не понимаете, как это выглядит со стороны, и просто делаете еще больше филлеров, а потом их приходится удалять и, слава Богу, они удаляются. Я думаю, что многое испортила в своем лице. К счастью, я смогла избавиться от большей части филлеров", — рассказала актриса.

Звёзды,Кортни Кокс,
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