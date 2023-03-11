Гоар Аветисян пожаловалась на "отходняк" после пластики

«Мне назначили 7-10 сеансов барокамеры. Там я лежу и дышу кислородом. Говорят, так процесс восстановления идет быстрее. Благо сейчас эти камеры выглядят менее устрашающе, чем 10-20 лет назад», — объяснила она. «Наркоз — это жесть... Я до сил пор не понимаю, кто я и на какой планете», — добавила Аветисян, подчеркнув, что у нее нет сил даже на социальные сети.