Гоар Аветисян пожаловалась на "отходняк" после пластики

Визажистка Гоар Аветисян рассказала о последствиях маммопластики. Подробностями своего самочувствия она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
Гоар Аветисян призналась, что четыре дня назад сделала операцию по уменьшению груди. По словам визажистки, ей непросто прийти в себя после пластики.
«У меня будто закончились силы жить дальше... Настолько ужасных отходняков после наркоза у меня не было никогда в жизни. Каждый день я приезжаю на перевязку, и мне ставят капельницы на несколько часов, после которых я становлюсь еще слабее», — заявила она.
Визажистка подчеркнула, что ходит не только на перевязки, но и на гипербарическую оксигенацию.
«Мне назначили 7-10 сеансов барокамеры. Там я лежу и дышу кислородом. Говорят, так процесс восстановления идет быстрее. Благо сейчас эти камеры выглядят менее устрашающе, чем 10-20 лет назад», — объяснила она. «Наркоз — это жесть... Я до сил пор не понимаю, кто я и на какой планете», — добавила Аветисян, подчеркнув, что у нее нет сил даже на социальные сети.