Cелена Гомес честно рассказала о слезах из-за бодишеймеров

Певица и актриса изрядно разоткровенничалась на съемках документального сериала «Dear…». Так, Селена призналась, что лгала, когда уверяла всех вокруг, будто на нее не влияют негативные комментарии бодишеймеров.
«Я врала. Я заходила в Интернет, выкладывала фото и говорила: "Это не имеет значения. Я не принимаю то, что вы говорите», — поделилась 30-летняя звезда в новом эпизоде сериала, который вышел в четверг на стриминг-платформе Apple TV+.
Гомес не раз давала отпор хейтерам, которые атакуют ее с тех пор, как волчанка вызвала у нее скачки веса. Но хотя на публике девушка изображала неуязвимость, за закрытыми дверями она плакала навзрыд.
«Я писала, что меня это не беспокоит, потому что не хотела, чтобы это беспокоило других людей, которые испытывают то же самое, — продолжила звезда. — Стыдить кого-то за то, как они выглядят, кто они такие, кого они любят — по-моему, это так несправедливо».
Кроме того, Селена решила расставить все точки над «i» в отношениях с близкой подругой Франсией Раисой, которая самоотверженно пожертвовала ей свою почку в 2017 году, когда певице экстренно потребовалась пересадка на фоне борьбы с волчанкой. Прошлой осенью все СМИ трубили про их ссору: мол, в одном из интервью Гомес опрометчиво назвала Тейлор Свифт своей единственной подругой в индустрии. Такая ремарка совсем не понравилась Франсии, которая вообще-то в шоу-бизнесе тоже не чужая: девушка давно и вполне успешно снимается в сериалах и кино. Раиса лаконично написала «Интересно» под постом с цитатой Селены. Подлила масла в огонь и новоиспеченная великая дружба Гомес с Николой Пельтц (и их парные татуировки).
«Она мой лучший друг. Ее зовут Франсия. Тогда она сказала: "Нет, я точно пройду тестирование", — вспоминает Гомес время, когда узнала, что ей нужна трансплантация. — В течение трех дней она сдала анализ. И это был один из тех моментов, когда я почувствовала, что обо мне действительно заботятся. Я знаю, как сильно мне повезло. Я никогда, никогда, никогда ни перед кем не буду в долгу больше, чем перед Франсией. Мысль о том, что кто-то, ни секунды не сомневаясь, решил стать для меня донором, была просто ошеломляющей».
В общем, сейчас подруги явно в хороших отношениях, так что скандалов-интриг-расследований, как с Кайли Дженнер и Хейли Бибер, ждать не стоит.