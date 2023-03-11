Cелена Гомес честно рассказала о слезах из-за бодишеймеров

«Она мой лучший друг. Ее зовут Франсия. Тогда она сказала: "Нет, я точно пройду тестирование", — вспоминает Гомес время, когда узнала, что ей нужна трансплантация. — В течение трех дней она сдала анализ. И это был один из тех моментов, когда я почувствовала, что обо мне действительно заботятся. Я знаю, как сильно мне повезло. Я никогда, никогда, никогда ни перед кем не буду в долгу больше, чем перед Франсией. Мысль о том, что кто-то, ни секунды не сомневаясь, решил стать для меня донором, была просто ошеломляющей».