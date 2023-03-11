"Мисс мира" в полупрозрачном корсете появилась на вечеринке

Индийская актриса, модель, обладательница титула «Мисс мира — 2000» Приянка Чопра появилась на светском вечере в полупрозрачном корсете и юбке. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На днях в Лос-Анджелесе прошло предоскаровское светское мероприятие, посвященное талантам из Южной Азии. Главной звездой вечера стала 40-летняя Приянка Чопра. Она вышла в свет в полупрозрачном корсете и юбке со стразами и вышивкой. Образ дополнили накидка с перьями и босоножки на шпильке.

Компанию ей составил ее супруг, бывший солист группы Jonas Brothers Ник Джонас.