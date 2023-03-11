Звезды, ставшие родителями в солидном возрасте

Никогда не поздно осуществить свою мечту о рождении ребёнка.

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Евгений Петросян

В декабре 2019 года Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая вскоре родила ему сына Вагана. Злые языки до сих пор судачат, что ребенка супругам подарила сурмама, но Татьяна эту версию опровергает.

Алла Пугачева

Двойняшки Лиза и Гарри появились на свет, когда Алле Борисовне было 64 года. Примадонне и ее супругу Максиму Галкину выносила и родила детей суррогатная мама. Как утверждает Алла Борисовна, задолго до появления малышей она заморозила свои яйцеклетки, чтобы вновь когда-то стать мамой. Однако по слухам, это версия не соответствует действительности. Пугачева не могла заморозить яйцеклетки, потому что эта услуга стала доступна не так уж давно.

Эммануил Виторган

«Я всю жизнь хотела детей, но то одно, то другое — сначала у меня было первое замужество, потом мы разошлись, потом у меня были романы, а из-за онкологии врачи не разрешали мне рожать, и вот прошло много лет, и мы это сделали», — рассказывала жена Эммануила Виторгана, Ирина Млодик.

Когда родилась их первая общая дочь женщине было 56 лет, а мужчине 78. Спустя год родилась вторая дочь. Млодик призналась, что девочек вынашивала суррогатная мама.

Ингеборга Дапкунайте

Ингеборга Дапкунайте стала мамой в 2017 году. Актриса родила своего единственного сына Алекса. Тогда она была замужем за адвокатом Дмитрием Ямпольским. С тех пор она растит сына одна. Интересно, что знаменитость самостоятельно выносила мальчика и родила в 53 года. Дапкунайте тщательно оберегает личную жизнь и мало говорит о наследнике.

Наоми Кэмпбелл