Самые дорогие подарки, которые дарили звезды своим половинкам

Некоторые не считают деньги!
На 32-летие своей супруги футболист Дэвид Бекхэм преподнес ей уникальное винтажное колье от Bulgari. Украшение было сделано в 60-х годах прошлого века. Впервые Виктория увидела его на актрисе Кире Найтли. Та взяла ожерелье напрокат для «Оскара». Виктория пришла в восторг от украшения. А Дэвид взял и выкупил украшение за 8 миллионов долларов. А не так давно футболист преподнёс Виктории целый замок в честь очередной годовщины семейной жизни. Поговаривают, это феодальное убежище на территории Испании.
Когда пара была еще вместе, Настя часто радовала супруга дорогими подарками. Блогер хорошо зарабатывает и может себе это позволить. Так, на годовщину свадьбы Настя подарила Элджею шикарные часы Audemars Piguet с драгоценными камнями, стоимость которых более 7 миллионов рублей.
Когда Роман Абрамович был женат на Дарье Жуковой, то баловал ее роскошными подарками. Олигарх не жалел средств, чтобы порадовать свою любимую жену. Когда девушка в 2008 году основала в Москве музей современного искусства под названием «Гараж», он стал основным спонсором ее проекта. Олигарх потратил сотни миллионов долларов на приобретение экспонатов для музея жены.
Джиган подарил своей возлюбленной эксклюзивный Rolls-Royce Ghost II в сером цвете стоимостью 35 миллионов рублей. По словам Самойловой, муж преподнес ей этот роскошный подарок без какого-либо повода. В автопарке звездной семьи уже есть черный Rolls-Royce, но Оксана мечтала о сером автомобиле с белоснежным салоном. Инстадива отметила, что эта модель – первая в России.