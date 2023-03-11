Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
2 часа назад

Самые дорогие подарки, которые дарили звезды своим вторым половинкам

New Magazine

Некоторые не считают деньги!

Самые дорогие подарки, которые дарили звезды своим половинкам
Фото: UnsplashUnsplash

Дэвид Бекхэм

На 32-летие своей супруги футболист Дэвид Бекхэм преподнес ей уникальное винтажное колье от Bulgari. Украшение было сделано в 60-х годах прошлого века. Впервые Виктория увидела его на актрисе Кире Найтли. Та взяла ожерелье напрокат для «Оскара». Виктория пришла в восторг от украшения. А Дэвид взял и выкупил украшение за 8 миллионов долларов. А не так давно футболист преподнёс Виктории целый замок в честь очередной годовщины семейной жизни. Поговаривают, это феодальное убежище на территории Испании.

Настя Ивлеева

Когда пара была еще вместе, Настя часто радовала супруга дорогими подарками. Блогер хорошо зарабатывает и может себе это позволить. Так, на годовщину свадьбы Настя подарила Элджею шикарные часы Audemars Piguet с драгоценными камнями, стоимость которых более 7 миллионов рублей.

Роман Абрамович

Когда Роман Абрамович был женат на Дарье Жуковой, то баловал ее роскошными подарками. Олигарх не жалел средств, чтобы порадовать свою любимую жену. Когда девушка в 2008 году основала в Москве музей современного искусства под названием «Гараж», он стал основным спонсором ее проекта. Олигарх потратил сотни миллионов долларов на приобретение экспонатов для музея жены.

Джиган

Джиган подарил своей возлюбленной эксклюзивный Rolls-Royce Ghost II в сером цвете стоимостью 35 миллионов рублей. По словам Самойловой, муж преподнес ей этот роскошный подарок без какого-либо повода. В автопарке звездной семьи уже есть черный Rolls-Royce, но Оксана мечтала о сером автомобиле с белоснежным салоном. Инстадива отметила, что эта модель – первая в России.

Звёзды,Дарья Жукова,Кира Найтли,Роман Абрамович,Дэвид Бекхэм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий