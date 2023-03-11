Самые дорогие подарки, которые дарили звезды своим половинкам

Некоторые не считают деньги!

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Дэвид Бекхэм

На 32-летие своей супруги футболист Дэвид Бекхэм преподнес ей уникальное винтажное колье от Bulgari. Украшение было сделано в 60-х годах прошлого века. Впервые Виктория увидела его на актрисе Кире Найтли. Та взяла ожерелье напрокат для «Оскара». Виктория пришла в восторг от украшения. А Дэвид взял и выкупил украшение за 8 миллионов долларов. А не так давно футболист преподнёс Виктории целый замок в честь очередной годовщины семейной жизни. Поговаривают, это феодальное убежище на территории Испании.

Настя Ивлеева

Когда пара была еще вместе, Настя часто радовала супруга дорогими подарками. Блогер хорошо зарабатывает и может себе это позволить. Так, на годовщину свадьбы Настя подарила Элджею шикарные часы Audemars Piguet с драгоценными камнями, стоимость которых более 7 миллионов рублей.

Роман Абрамович

Когда Роман Абрамович был женат на Дарье Жуковой, то баловал ее роскошными подарками. Олигарх не жалел средств, чтобы порадовать свою любимую жену. Когда девушка в 2008 году основала в Москве музей современного искусства под названием «Гараж», он стал основным спонсором ее проекта. Олигарх потратил сотни миллионов долларов на приобретение экспонатов для музея жены.

Джиган