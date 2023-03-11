Звезда «Полицейского с Рублевки» показала маму

Актриса София Каштанова поздравила свою маму с днем рождения, опубликовав совместный с ней кадр. Поклонники не только поздравляют женщину, но и восхищаются ее невероятной моложавостью.

Фото: Eva.ru Eva.ru

35-летняя София Каштанова сыграла немало ролей, однако узнаваемой она стала после съемок в известном сериале «Полицейский с Рублевки». Она составила компанию известному актеру Александру Петрову, бесподобно исполнившему полицейского Григория Измайлова. Также зритель мог видеть Софию в сериале «Психологини».

У Софии очень интересная биография. Она родилась в Москве, ее отец — драматург, а мама — актриса. Родители Софии развелись рано и мать нашла женское счастье на другом континенте. София часто оставалась с бабушкой, пока мама была на гастролях, а с 9 до 15 лет проживала в Мексике с матерью и ее новым мужем. Там она в совершенстве овладела испанским и английским, увлекалась верховой ездой и танцами.

Вернувшись в Москву, Каштанова решила учиться актерскому мастерству. Она окончила Школу-студию МХАТ, курс кинематографии Романа Козака и его однокурсника Дмитрия Брусникина.

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