Осторожно, горячо: Джейсон Момоа снялся в традиционном и очень откровенном образе

43-летний актер решил продемонстрировать в Инстаграме* плоды своего сотрудничества с брендом одежды So iLL. Но готовы поспорить: на новый мерч в виде футболки и шлепок подписчики Джейсона посмотрели в последнюю очередь. Все дело в том, что звезда «Аквамена» подобрал традиционный и весьма откровенный низ — гавайскую набедренную повязку, абсолютно ничего не скрывающую сзади. Бурная реакция на видео не заставила себя долго ждать: «1,6 млн просмотров, 1,5 млн из них — это я», — шутит одна из фанаток. «Извините, я просто потеряла сознание на мгновение по какой-то причине. Можете повторить все сначала?» — спрашивает другая.