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2 часа назад

Осторожно, горячо: Джейсон Момоа снялся в традиционном и очень откровенном образе

Super.ru

43-летний актер решил продемонстрировать в Инстаграме* плоды своего сотрудничества с брендом одежды So iLL. Но готовы поспорить: на новый мерч в виде футболки и шлепок подписчики Джейсона посмотрели в последнюю очередь. Все дело в том, что звезда «Аквамена» подобрал традиционный и весьма откровенный низ — гавайскую набедренную повязку, абсолютно ничего не скрывающую сзади. Бурная реакция на видео не заставила себя долго ждать: «1,6 млн просмотров, 1,5 млн из них — это я», — шутит одна из фанаток. «Извините, я просто потеряла сознание на мгновение по какой-то причине. Можете повторить все сначала?» — спрашивает другая.

Осторожно, горячо: Джейсон Момоа снялся в традиционном и очень откровенном образе
Фото: Super.ruSuper.ru

На прошлой неделе Момоа рассказал на шоу Джимми Киммела, что теперь гавайские повязки «мало» — буквально его любимый предмет гардероба. Он начал носить их на съемках своего нового сериала «Chief of War», но полюбил настолько, что теперь часто шокирует (или радует) своим видом прохожих. Надеемся, актер будет верен своему новому стилю и на «Оскар» тоже придет в таком фееричном наряде. В конце концов, традиционные ценности надо уважать.

* Запрещен в РФ.

Звёзды,Джимми Киммел,Джейсон Момоа,
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