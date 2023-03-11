Алена Свиридова опубликовала фото десятилетней давности

Певица Алена Свиридова несколько часов назад поделилась архивным снимком, посетовав, что сейчас одевается гораздо проще, чем раньше. Но публика больше обратила внимание на то, что за десять прошедших лет звезда мало изменилась.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Певица Алена Свиридова всегда выглядела моложе своего паспортного возраста, а ее фигуре и сейчас могут позавидовать многие.

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Звезда регулярно писала, что против того, чтобы ретушировать фотографии, ведь правду все равно не скроешь. Она даже демонстрировала разницу между двумя кадрами «до» и «после», признавшись, что внешность без фотошопа нравится ей гораздо больше.

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