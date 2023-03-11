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38 минут назад

Почти не изменилась: Алена Свиридова опубликовала фото десятилетней давности

Eva.ru

Певица Алена Свиридова несколько часов назад поделилась архивным снимком, посетовав, что сейчас одевается гораздо проще, чем раньше. Но публика больше обратила внимание на то, что за десять прошедших лет звезда мало изменилась.

Алена Свиридова опубликовала фото десятилетней давности
Фото: Eva.ruEva.ru

Певица Алена Свиридова всегда выглядела моложе своего паспортного возраста, а ее фигуре и сейчас могут позавидовать многие.

Eva.ru

Звезда регулярно писала, что против того, чтобы ретушировать фотографии, ведь правду все равно не скроешь. Она даже демонстрировала разницу между двумя кадрами «до» и «после», признавшись, что внешность без фотошопа нравится ей гораздо больше.

Eva.ru

Сейчас артистке 60 лет, она ведет активный образ жизни, ездит на гастроли и не стесняется выкладывать снимки в бикини, собирая восторженные отзывы. Сегодня знаменитость также не осталась без комплиментов. Она опубликовала архивный снимок, рассказав, что этому кадру десять лет. Тогда она носила длинные волосы и регулярно надевала платья, а сейчас все больше ходит в штанах и грубых ботинках. При этом поклонники отметили, что сами бы не догадались, что фотография архивная, ведь артистка почти не изменилась за прошедшее время.

Звёзды,Алена Свиридова,
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