Брухунова прокомментировала информацию о разрыве с Петросяном

Татьяна Брухунова находится в браке с артистом Евгением Петросяном уже три года.
Она подарила ему сына Вагана. Женщина часто говорит в социальных сетях на личные темы с подписчиками.
Пользователи обратились к Брухуновой с вопросами о том, действительно ли она разрывает отношения с Петросяном или же нет.
Это случилось из-за недавнего мероприятия, на котором артист появился без Брухуновой.
Татьяна отметила, что она была в тот день в Арктике, поэтому никак не могла быть рядом.
По словам супругов, они смогли за три года брака добиться гармонии в своих отношениях.