Брухунова прокомментировала информацию о разрыве с Петросяном

Татьяна Брухунова находится в браке с артистом Евгением Петросяном уже три года.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Она подарила ему сына Вагана. Женщина часто говорит в социальных сетях на личные темы с подписчиками.

Пользователи обратились к Брухуновой с вопросами о том, действительно ли она разрывает отношения с Петросяном или же нет.

Это случилось из-за недавнего мероприятия, на котором артист появился без Брухуновой.

Татьяна отметила, что она была в тот день в Арктике, поэтому никак не могла быть рядом.