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40 минут назад

Татьяна Брухунова не подтвердила информацию о разрыве с Петросяном после трёх лет брака

runews24.ru

Татьяна Брухунова находится в браке с артистом Евгением Петросяном уже три года.

Брухунова прокомментировала информацию о разрыве с Петросяном
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Она подарила ему сына Вагана. Женщина часто говорит в социальных сетях на личные темы с подписчиками.

Пользователи обратились к Брухуновой с вопросами о том, действительно ли она разрывает отношения с Петросяном или же нет.

Это случилось из-за недавнего мероприятия, на котором артист появился без Брухуновой.

Татьяна отметила, что она была в тот день в Арктике, поэтому никак не могла быть рядом.

По словам супругов, они смогли за три года брака добиться гармонии в своих отношениях.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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