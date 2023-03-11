Дочь Заворотнюк получила неожиданный подарок от брата

Вернувшаяся в Россию модель и блогер Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, получила неожиданный подарок от брата. Она продемонстрировала его в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Я прилетела в Москву, очень соскучилась по своей квартирке. Но я здесь проездом, 31-го улетаю обратно», — рассказала 27-летняя Заворотнюк в сторис.
Она добавила, что уже успела заехать на дачу к родным, которые порадовали ее сюрпризами. В частности, 22-летний брат Майкл подарил ей винтажный браслет.
«Смотрите, какая красота! Я знала, что он готовит для меня какой-то подарок, но не знала, что конкретно. Смотрите, какой он красивый, на нем тигры кусают знак бесконечности. Просто топчик, мне так приятно. Очень красиво. И главное, что у него такой же браслет, только со львом. Вот такие у нас теперь парные браслетики», — поделилась эмоциями блогер.
Заворотнюк также рассказала подписчикам о своей реакции на московскую зиму. Она подчеркнула, что находится «в полнейшем отрицании того, что происходит за окном», не хочет видеть снег и ощущать холод, поэтому ходит по дому в легкой майке.