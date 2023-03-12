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3 часа назад

Дочь Аркадия Укупника озвучила причину конфликта с композитором

Слово и Дело

Юнна Никитина долгое время не общается со своим отцом Аркадием Укупником. По ее словам, композитор не горит желанием видеться с трехлетней внучкой.

Наследница Укупника стала его вторым ребенком. Но общение композитора и Юнны прервалось. По мнению девушки, причиной разлада в их семье является нынешняя супруга музыканта Наталья Бутова.

Юнна утверждает, что третья жена композитора против общения Укупника не только с ней самой, но и с другими членами семьи. Еще одной причиной послужил квартирный вопрос.

«Может, это связано с имущественными вопросами. Лучше возьмите интервью у его жены. Она все и расскажет», — заявила Юнна в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Бутова никак не реагирует на скандал. Сам Аркадий Укупник тоже не спешит отвечать на вопросы о его взаимоотношениях с дочерью.

Звёзды,Видео,Аркадий Укупник,
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