Пенсия советского и российского певца, музыканта и композитора Михаила Муромова составляет 12,7 тысячи рублей. Об этом он рассказал телеканалу НТВ.

По словам 72-летнего артиста, ему запретили получать субсидии, поскольку у него есть возможность зарабатывать на авторских правах. Музыкант пояснил, что получает "авторские деньги" за свои композиции.

Муромов также пояснил, что ему не присвоили звание народного или заслуженного артиста, которое дало бы надбавку к его пенсии. Для комфортной жизни, говорит музыкант, ему нужно 70 тысяч рублей ежемесячно. Его основные статьи расходов: еда, аренда квартиры и встречи с друзьями.