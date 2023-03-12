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2 часа назад

19-летняя звезда "Ворониных" Мария Ильюхина стала мамой

Мира Маркина

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая в популярном сериале "Воронины" старшую дочь главных героев Кости (роль исполнил Георгий Дронов) и Веры (роль исполнила Екатерина Волкова), впервые стала мамой.

19-летняя звезда "Ворониных" стала мамой
Фото: Кадр из сериала "Воронины"Кадр из сериала "Воронины"

Актриса поделилась этим радостным событием на своей странице в социальных сетях. Девушка опубликовала фотографию, на которой она лежит в палате, а рядом с ней новорожденный ребенок.

Соцсети

О беременности актрисы стало известно не так давно – юная актриса не сразу рассказала о своем положении. Она признавалась, что ей приходилось даже отказываться от некоторых проектов без объяснения причины.

Отцом ребенка стал Алексей Шаров, однокурсник Марии. Они расписались осенью прошлого года, однако свадебное торжество, как надеются сами молодожены, еще только предстоит провести немного позже.

Алина Ланина стала мамой во второй раз

Самой Марии в ноябре исполнилось 19 лет. Помимо актерской карьеры, Мария также увлекается музыкой и гимнастикой.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Григорий Лепс и его жена остались соседями.

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