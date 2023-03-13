Джоли хочет встретиться с новой возлюбленной Питта

Похоже, новости об отношениях Брэда Питта и Инес де Рамон радуют всех кроме его бывшей жены. И пока таблоиды наперебой пишут о невероятной связи, которая установилась между актером и его возлюбленной, а то и о близкой свадьбе, Анджелина строит собственные планы. Так, поговаривают, что она хочет познакомиться с девушкой своего экса и поговорить с ней по душам.
И речь, как вы, наверное, догадались, пойдет не о любимых рецептах Брэда. Актриса надеется встретиться с ювелирным дизайнером, чтобы предупредить ее обо всех подводных камнях жизни с Питтом. Подозреваем, звезда не забудет упомянуть и о домашнем насилии, в котором уже не первый год обвиняет экс-супруга.
Инсайдер рассказал изданию Heat Magazine, что новые отношения Брэда являются больной темой для актрисы, которая так и не простила бывшего мужа. «Анджелина хочет взять ситуацию под контроль, а не сидеть в тени и наблюдать. Она надеется встретиться с Инес один на один и рассказать свою версию событий, чтобы та смогла увидеть всю картину и принять собственное решение», — сообщил источник.
Инсайдер также добавил, что Джоли «чувствует себя вправе» вмешиваться в жизнь Питта: в конце концов, он все еще остается отцом их шестерых детей. «Энджи видит, что отношения между ним и Инес становятся серьезными — Брэд даже говорит о свадьбе, — но она чувствует, что в конечном итоге все пойдет не так. Анджелина уверена: даже если сейчас Инес не заинтересована в том, чтобы выслушать ее предупреждение, потом она еще скажет ей спасибо за откровенность». В общем, женщины поддерживают женщин — все как мы любим. Ну и немного топят бывших мужей, таким нас тоже не удивишь.