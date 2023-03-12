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1 час назад

Дженнифер Лопес выпустит новый альбом этим летом

Inc-News

Предстоящее лето обещает быть жарким, потому что именно в это время Дженнифер Лопес планирует выпустить новый альбом «This Me… Now». Рекламировать его артистка начала ещё в конце прошлого года, и поклонники всё это время задавались вопросом о том, когда же они смогут послушать новое творение неувядающей Джен. Теперь всё встало на свои места.

Дженнифер Лопес выпустит новый альбом этим летом
Фото: Кадр из фильма "Поклонник"Кадр из фильма "Поклонник"

«Мой следующий альбом «This Me… Now» выйдет этим летом», - сообщила Лопес во время стрима на Spotify. «Да, вы слышите об этом здесь впервые. И я очень рада», - призналась она.

«This Me… Now» является продолжением альбома Дженнифер «This Me… Then», который она выпустила в 2003-м году. «Люди думают, что знают о фактах, произошедших на моём пути с тех пор, о мужчинах, с которыми я была, но, на самом деле, они часто так сильно заблуждаются на этот счёт. Есть часть меня, которую я тщательно оберегаю от посторонних. И я чувствую, что нахожусь на таком этапе в жизни, что, действительно, могу кое-что сказать по этому поводу», - сообщила Лопес ранее о грядущем альбоме в интервью журналу Vogue.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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