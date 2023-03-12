Кристен Стюарт надела на вечеринку сетчатые шорты и майку

Актриса Кристен Стюарт выбрала для вечеринки, организованной перед вручением премии «Оскар» модным домом Chanel совместно с писателем Чарльзом Финчем, короткие шорты и майку из черной сетки, украшенные стразами. Фотографии звезды «Сумерек» опубликовало издание Daily Mail.
В дополнение к комплекту из коктейльных шорт и майки Кристен Стюарт надела высокие черные кожаные ботинки с белыми носками. Макияж она предпочла неяркий, с акцентом на глаза.
На вечере также присутствовала Николь Кидман, которую 32-летняя Кристен Стюарт самым теплым образом приветствовала во время фотосессии, заключив в объятия. Также на вечере были замечены Лили Джеймс и Рита Ора в черных кружевных топах, Бри Ларсон, Марийон Котийяр, бывшая девушка Леонардо Ди Каприо Камила Морроне, звезда Голливуда 90-х Минни Драйвер, Сигурни Уивер, актер Кевин Бэйкон со своей супругой Кайрой Сэджвик, Идрис Эльба с супругой Сабриной и многие другие кинематографисты.