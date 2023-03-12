Кристен Стюарт надела на вечеринку сетчатые шорты и майку

Актриса Кристен Стюарт выбрала для вечеринки, организованной перед вручением премии «Оскар» модным домом Chanel совместно с писателем Чарльзом Финчем, короткие шорты и майку из черной сетки, украшенные стразами. Фотографии звезды «Сумерек» опубликовало издание Daily Mail.

В дополнение к комплекту из коктейльных шорт и майки Кристен Стюарт надела высокие черные кожаные ботинки с белыми носками. Макияж она предпочла неяркий, с акцентом на глаза.