Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Кристен Стюарт надела на вечеринку Chanel перед премией "Оскар" сетчатые шорты и майку

Газета.Ru

Актриса Кристен Стюарт выбрала для вечеринки, организованной перед вручением премии «Оскар» модным домом Chanel совместно с писателем Чарльзом Финчем, короткие шорты и майку из черной сетки, украшенные стразами. Фотографии звезды «Сумерек» опубликовало издание Daily Mail.

Кристен Стюарт надела на вечеринку сетчатые шорты и майку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В дополнение к комплекту из коктейльных шорт и майки Кристен Стюарт надела высокие черные кожаные ботинки с белыми носками. Макияж она предпочла неяркий, с акцентом на глаза.

На вечере также присутствовала Николь Кидман, которую 32-летняя Кристен Стюарт самым теплым образом приветствовала во время фотосессии, заключив в объятия. Также на вечере были замечены Лили Джеймс и Рита Ора в черных кружевных топах, Бри Ларсон, Марийон Котийяр, бывшая девушка Леонардо Ди Каприо Камила Морроне, звезда Голливуда 90-х Минни Драйвер, Сигурни Уивер, актер Кевин Бэйкон со своей супругой Кайрой Сэджвик, Идрис Эльба с супругой Сабриной и многие другие кинематографисты.

Звёзды,Минни Драйвер,Кевин Бэйкон,Идрис Эльба,Сигурни Уивер,Рита Ора,Николь Кидман,Кристен Стюарт,Леонардо ДиКаприо,Chanel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий