Эвелина Бледанс высмеяла Марию Погребняк за пластику

Телеведущая Эвелина Бледанс язвительно обратила внимание на то, что блогер Мария Погребняк пользуется услугами пластического хирурга. Диалог произошел в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бледанс назвала Погребняк "силиконовой" и заявила, что внешность девушки из-за хирургических вмешательств стала такой же, как у многих. Мария в ответ предложила оппонентке номер хирурга, а потом — стилиста. Бледанс, реагируя на реплику, назвала себя секс-символом:

"Машенька, мое лицо — секс-символ эпохи. Зачем мне твой хирург для пластиковых лиц?".

В комментариях фанаты допустили, что Бледанс и Погребняк поругались не по-настоящему, а чтобы привлечь к себе внимание. Они обе будут участвовать в шоу ТНТ "Новые звезды в Африке".