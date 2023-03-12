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1 час назад

Телеведущая Эвелина Бледанс высмеяла блогера Марию Погребняк за пластику

Мира Маркина

Телеведущая Эвелина Бледанс язвительно обратила внимание на то, что блогер Мария Погребняк пользуется услугами пластического хирурга. Диалог произошел в социальных сетях.

Эвелина Бледанс высмеяла Марию Погребняк за пластику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бледанс назвала Погребняк "силиконовой" и заявила, что внешность девушки из-за хирургических вмешательств стала такой же, как у многих. Мария в ответ предложила оппонентке номер хирурга, а потом — стилиста. Бледанс, реагируя на реплику, назвала себя секс-символом:

"Машенька, мое лицо — секс-символ эпохи. Зачем мне твой хирург для пластиковых лиц?".

В комментариях фанаты допустили, что Бледанс и Погребняк поругались не по-настоящему, а чтобы привлечь к себе внимание. Они обе будут участвовать в шоу ТНТ "Новые звезды в Африке".

Мужчина сделал более 100 пластических операций и превратился в Кена

Ранее "Рамблер" писал о том, чем опасна пластика груди.

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