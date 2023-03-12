Шэрон Стоун показала безумный результат увеличения губ

Неувядающая голливудская красавица решила отметить 65-й день рождения кардинальным преображением. На снимках со своего расслабленного домашнего праздника актриса предстала в пижаме, без укладки… и с гигантскими красными губами.

Фото: Super.ru Super.ru

«Я сделала это, — написала звезда под фото. — Наконец-то. В свой день рождения я выгляжу максимально по-голливудски».

Мы уже было подумали, что Шэрон вдохновилась примером модели, которая сделала 60 инъекций филлеров. Но при ближайшем рассмотрении убедились: смена имиджа не перманентная. Для создания этого феерического образа актриса использовала леденцы в форме губ.

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Подписчики оценили чувство юмора звезды и завалили комментарии поздравлениями, а заодно решили посоревноваться в остроумии.

«Выглядит очень натурально», «Эх, теперь ты выглядишь, как все остальные», «Не могу понять, что изменилось. Ты сделала новую прическу?», «Когда я увидел это, то сначала подумал: интересно, зачем Шэрон Стоун постит фотки Кортни Лав?!», «Она никогда не постареет, чувство юмора не позволит!» — пишут фанаты.

Кстати, на самом деле Шэрон уже давно отказалась от «уколов красоты». По словам актрисы, она завязала с инъекциями, после того как перенесла инсульт.

«У меня были периоды суперславы, когда я колола ботокс, филлеры и прочее. А потом случился обширный инсульт и девятидневное кровоизлияние в мозг, и мне пришлось сделать более 300 инъекций ботокса и филлеров, просто чтобы одна сторона моего лица снова встала на место», — рассказала она в интервью Vogue Arabia.

Звезда объяснила, что из-за этого травмирующего опыта больше не воспринимает ботокс как на «милую роскошь» — теперь он ассоциируется исключительно с «серьезной неврологической потребностью».