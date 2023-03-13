Бандерас и Гриффит воссоединились ради дочери

Звёзды сфотографировались с 26-летней Стеллой незадолго до посещения церемонии «Оскар».

Фото: Inc-News Inc-News

С объявления о разводе Мелани Гриффит и Антонио Бандераса прошло почти 9 лет, но судя по новому фото бывшие супруги не держат обид и с удовольствием проводят время вместе. Актриса поделилась в соцсетях двумя снимками, на которых позирует с бывшим мужем и дочерью Стеллой.

«Окружаем нашу Стеллу любовью», - подписала пост звезда фильма «Деловая женщина». Бандерас также разместил у себя в аккаунте фотографию, добавив, что они насладились чудесным обедом в отеле Polo Lounge в Беверли-Хиллз незадолго до проведения церемонии «Оскар». В этом году мультфильм «Кот в сапогах: Последнее желание» номинирован на премию как «Лучший анимационный фильм». В нём Антонио озвучил главного героя, и, естественно, собирается представлять картину на вечере в лос-анджелесском Dolby Theatre.