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2 часа назад

Антонио Бандерас и Мелани Гриффит воссоединились ради дочери

Inc-News

Звёзды сфотографировались с 26-летней Стеллой незадолго до посещения церемонии «Оскар».

Бандерас и Гриффит воссоединились ради дочери
Фото: Inc-NewsInc-News

С объявления о разводе Мелани Гриффит и Антонио Бандераса прошло почти 9 лет, но судя по новому фото бывшие супруги не держат обид и с удовольствием проводят время вместе. Актриса поделилась в соцсетях двумя снимками, на которых позирует с бывшим мужем и дочерью Стеллой.

«Окружаем нашу Стеллу любовью», - подписала пост звезда фильма «Деловая женщина». Бандерас также разместил у себя в аккаунте фотографию, добавив, что они насладились чудесным обедом в отеле Polo Lounge в Беверли-Хиллз незадолго до проведения церемонии «Оскар». В этом году мультфильм «Кот в сапогах: Последнее желание» номинирован на премию как «Лучший анимационный фильм». В нём Антонио озвучил главного героя, и, естественно, собирается представлять картину на вечере в лос-анджелесском Dolby Theatre.

Гриффит и Бандерас были женаты в течение 18-и лет после того, как влюбились на съёмках фильма «Двое – это слишком» (1995). В 1999-м они поработали над фильмом «Женщина без правил», где Мелани сыграла главную роль, а Антонио выступил режиссёром. В 2014-м, незадолго до расставания, они также снялись в испанско-болгарской картине «Страховщик».

Звёзды,Мелани Гриффит,Антонио Бандерас,
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