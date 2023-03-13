Айза поддержала новую избранницу Гуфа

Звезда соцсетей Айза Анохина прокомментировала новый скандал вокруг ее бывшего мужа Алексея Долматова, известного также как рэпер Гуф. Бизнесвумен выразила открытую поддержку нынешней супруге музыканта Юлии Королевой, которая возмутилась из-за поведения мужа.
Анохина выразила солидарность с отзывом Юли о матери Алексея. Айза считает свою экс-свекровь "глубоко больным человеком". "Леша начал интересовать ее только после того, как начал зарабатывать, а до этого, она бросила его в четырнадцать лет, оставив с бабушкой в очень сложный для ребенка период…" - сообщила она на своей странице.
Гуф в очередной раз привлек внимание к себе специфическим поведением. Рэпер вышел в прямой эфир, и многим зрителям показалось, что он находится в невменяемом состоянии. После этого Королева заявила, что в неадекватном поведении Алексея якобы виновата его мать.