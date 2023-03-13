Айза поддержала новую избранницу Гуфа

Анохина выразила солидарность с отзывом Юли о матери Алексея. Айза считает свою экс-свекровь "глубоко больным человеком". "Леша начал интересовать ее только после того, как начал зарабатывать, а до этого, она бросила его в четырнадцать лет, оставив с бабушкой в очень сложный для ребенка период…" - сообщила она на своей странице.