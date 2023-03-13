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2 часа назад

Раскрыта стоимость подаренных Ксении Бородиной кухонных принадлежностей

Мослентаиещё 4

Более чем в 300 тысяч рублей оценил стоимость подаренных телеведущей Ксении Бородиной на день рождения кухонных принадлежностей Starhit. Звезда сама показала в личном блоге некоторые подарки на 40-летие: молочник, кофейник, хлебницу, сахарницу и другие предметы.

Раскрыта стоимость подаренных Бородиной кухонных принадлежностей
Фото: МослентаМослента

По данным издания, серебряный молочник от бренда Christofle стоит 84 700 рублей, серебряный кофейник — 225 тысяч рублей, серебряные хлебница и сахарница — примерно 40 тысяч рублей. Кроме того, телеведущая показала и новый столовый набор из ложек, вилок и ножей.

Среди других подарков Бородиной оказались шлепанцы Hermes за 54 тысяч рублей и бежевая косметичка того же бренда за 48 тысяч рублей.

Ранее Бородина показала на видео свою жизнь после встречи 40-летия. В кадре она и шесть ее подруг в белых халатах и с полотенцами на головах проходят вдоль бассейна и по очереди падают в воду.

Звёзды,Ксения Бородина,
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