57-летняя модель ответила на критику своих откровенных фото

Американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова ответила на критику хейтеров, которые регулярно обсуждают ее откровенные фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

57-летняя манекенщица опубликовала снимок, на котором позировала в кружевном черном нижнем белье, кожаных высоких ботинках на каблуках и оверсайз-кардигане красного цвета. При этом свои волосы она распустила, а от макияжа полностью отказалась. Кроме того, знаменитость решила не надевать какие-либо украшения.

Подписчики обругали Поризкову за очередную публикацию фотографии в нижнем белье. Однако модель дала отпор критикам и заявила, что женщины в зрелом возрасте имеют полное право делиться подобным контентом. «Мы все еще сексуальны и не невидимы. Грустно, что из-за таких комментариев люди с комплексами не могут найти место, в котором они могут любить себя такими, какие они есть», — высказалась она в описании к посту.